خريطة حفلات عيد الحب منير في دبي.. والهضبة وحماقي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يشهد شهر فبراير الحالي عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها لنخبة من نجوم الأغنية بمناسبة عيد الحب، وفى مقدمتهم محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وشيرين وأصالة، بالإضافة لثاني حفلات هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني في القاهرة، و4 حفلات تنظمها دار الأوبرا.

ويفتتح الفنان محمد حماقي الموسم بالحفل الذي يحييه في نادي الشمس يوم الخميس المقبل 7 فبراير، وهو الأول له عقب طرح ألبومه "كل يوم من ده" ويتولى تنظيمه وليد منصور.

وفي نفس اليوم تقوم شيرين بمشاركة المطرب الكويتي عبد الله الرويشد إحياء الحفل المقام على مسرح جابر الأحمد الثقافي بالكويت ضمن فعاليات "هلا فبراير"، بينما تغني بالليلة نفسها اللبنانية كارول سماحة بالحفل الذي تحييه في دار أوبرا أوكرانيا.

أما السورية فايا يونان، فتقدم أشهر أعمالها بالحفل المقام يوم السبت 9 فبراير على مسرح "الماركيه" بالتجمع الخامس بالقاهر.

واقترب الفنان محمد فؤاد من التعاقد على إحياء الحفل المقام بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، وتشاركه في إحياء المطربة المغربية طاهرة.

ويحيي الفنان مدحت صالح أولى حفلات دار الأوبرا في عيد الحب، ويقدم مجموعة من أغانيه بالحفل المقام يوم 12 فبراير على المسرح الكبير بالقاهرة.

وباليوم التالي 13 فبراير تقدم ريهام عبدالحكيم الحفل المقام على المسرح نفسه.

ويقام باليوم الثالث 14 فبراير حفلان، إذ يحيي على الحجار الحفل المقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بينما يغني هاني شاكر بالحفل المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.

أما الفنان عمرو دياب، فاقترب من التعاقد على إحياء الحفل المقام بأحد فنادق التجمع الخامس يوم 14 فبراير، إلى جانب الحفل الذي يقيمه يوم 22 فبراير في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وإلى الولايات المتحدة الأمريكية يسافر الفنان إيهاب توفيق لإحياء الحفل المقام في ولاية "ناتشفيل" يوم 14 فبراير، ويشاركه الغناء به المطرب الشعبي طارق الشيخ، وأيمن أبوالليف والفنان الكوميدي أيمن منصور.

وعلى مسرح المنارة بالتجمع الخامس يقدم الدي جي العالمي "أفروجاك" أولى حفلاته في مصر، يوم الجمعة 15 فبراير، بمشاركة فريق "شارموفرز"، وينظمه وليد منصور.

وبأولى حفلاته، عقب طرح أغاني ألبومه "وطن" يلتقي "الكينج" محمد منير بجمهوره في الإمارات، ويحيي بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموزع شريف نور- الحفل المقام في قرية دبي العالمية في يوم 15 فبراير.

وتعود المطربة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني لتقديم ثاني حفلاتها في مصر، وتغني على مسرح "الماركيه" بالتجمع الخامس بمصاحبة أوركسترا سفنكس السيمفوني، بقيادة د. هاني حسن.