رانيا يوسف لمصراوي: "أدخل لوكيشن وبينا معاد الأسبوع المقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

كشفت الفنانة رانيا يوسف أن مسلسل "ملايكة ابليس" الذي ستخوض به السباق الدرامي لرمضان المقبل تم تغير اسمه.

وأوضحت في تصريحات خاصة لمصراوي:" صناع العمل استقروا على اسم "وبينا معاد" بدلًا من "ملايكة ابليس، بعد عدة جلسات عمل"

واستكملت:" المخرج أحمد خالد موسى بدأ في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل يوم الخميس الماضي".

وفيما يخص مشاهدها قالت:" بداية مشاهدي منتصف الأسبوع المقبل، في أكثر من لوكيشن"".

وكانت نشرت "رانيا" صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "وبينا معاد" رمضان 2019.

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، وأيمان العاصي، ومحمد جمعة، سلوى خطاب، أحمد داود من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.