الجمعة.. سلوى خطاب في "قطعوا الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحل الفنانة سلوى خطاب، ضيفة على برنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلامية راغدة شلهوب، مساء الجمعة المقبل الموافق 8 فبراير.
وتتحدث "سلوى" في البرنامج عن بداياتها الفنية، ويتطرق الحديث لحياتها الشخصية، وعلاقتها بالجنس الآخر.
برنامج "قطعوا الرجالة" تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، على شاشة النهار يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام العاشرة مساء.
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