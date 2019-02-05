أبهيشيك باتشان يكمل عامه الـ43 وإيشواريا تعايده على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - يحتفل نجم بوليوود أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan اليوم 5 شباط/فبراير بعامه الـ43، محققًا نجاحات كبيرة على مستوى بوليوود، ولمناسبة ذكرى ميلاده، نشرت زوجته إيشواريا راي صورة له خلال طفولته، وأخرى برفقته، على حسابها الخاص في انستقرام، معلقة عليها بالقول: "دائمًا حبيبي الى الأبد، كل عام وانت بخير حبيبي.."



نعرض لكم أهم محطات في حياة باتشان لمناسبة ذكرى ميلاده:



ولد أبهيشيك في 5 شباط عام 1976، وهو ابن النجم القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan والنجمة جايا بهادوري، ومتزوج من الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan ولديهما ابنة تدعى أرادهيا. تابعوا ايضا: أشواريا وأبهيشيك في صور لم تنشر من شهر عسلهما



بدأ باتشان مسيرته الفنية مع المخرج جيوتي براكاش دوتا عام 2000 من خلال فيلم "Refugee".



وفي عام 2004، حقق نجاحًا بالغًا وأداءً مشهودًا له في الأفلام " Dhoom " و "Yuva" ، حيث حصل على جوائز عدة، بما فيها أول جائزة له من Filmfare عن فئة أفضل ممثل مساعد، ومنذ ذلك الحين، أصبح باتشان من أبرز الممثلين في صناعة السينما في بوليوود.



تزوج باتشان من إيشواريا راي في 20 أبريل 2007، وفقًا للطقوس الهندوسية التقليدية، وجرت مراسم الزواج في حفل خاص في مسكن باتشان، في براتيكشا، جوهو، مومباي، ولكن تم تغطيته بكثافة من قبل وسائل الإعلام والترفيه. تابعوا أيضاً: إيشواريا راي باتشان تدعم مرضى السرطان

تم تعيينه سفيرًا لعلامات تجارية عالمية عديدة أهمها LG Home appliances، Videocon DTH، هواتف موتورولا النقّالة، Ford fiesta وغيرهم.



في عام 2009 فاز أبهيشيك باتشان كأفضل سفير علامة تجارية للعام في حفل توزيع جوائز NDTV Techlife لعام 2009. 6

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