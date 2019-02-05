شاهد.. حدثيني أحدث أغنيات كاظم الساهر للمرأة

كاظم الساهر

كتبت - تقى عادل

كشف القيصر كاظم الساهر عن أحدث أغنياته "حدثيني"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويشار إلى أن الأغنية من أشعار سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم أمير

دبي، وأهدى كلمات الأغنية إلى المرأة، وأهمية وجودها في المجتمع.

تأتي الأغنية، بعد جولة غنائية أوروبية ناجحة، قام بها كاظم في مطلع شهر يناير

الماضي في مختلف الدول الأوروبية ومنها "فرنسا، ألمانيا، هولندا" وتميز الحفل بحضور كامل العدد من محبيه من مختلف الدول العربية والأجنبية.