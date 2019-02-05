الجمعة.. سلوى خطاب ضيفة برنامج "قطعوا الرجالة" مع راغدة شلهوب

كتبت - إيمان محمد

تحل الفنانة سلوى خطاب ضيفة الإعلامية، راغدة شلهوب، في برنامج "قطعوا الرجالة" وذلك، الجمعة المقبلة، الذي يُذاع عبر شبكة تلفزيون "النهار" في تمام الساعة

العاشرة مساء.

من المقرر أن تتحدث "خطاب" خلال الحلقة عن بدايات مشوارها الفني، والصعوبات التي تعرضت لها،

وأعمالها الفنية الجديدة، كما يتطرق الحديث إلى حياتها الشخصية أيضا.

يذكر أن برنامج "قطعوا الرجالة" تُقدمه الإعلامية، راغدة شلهوب، عبر شبكة تلفزيون "النهار"، يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.