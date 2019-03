فيديوهاتهن الإباحية خدمتهن في الشهرة.. من بينهم كيم كارداشيان ورانيا يوسف!

الوصول لعالم الشهرة ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج للعمل الجاد والوقت الطويل، إلّأ أن العديد من النجوم وصلوا إلى مرادهم بأكثر الطرق وضاعةً عبر نشر فيديوهات مُثيرة للجدل، وبعضها إباحية، أو ربما اشتهروا عن غير قصد بتسريب صور عارية ومقاطع تتخللها تصرفات جنسية.

وهنا نستعرض قائمة بالنجوم ممن اتبعوا أسلوب الإباحية لتحقيق شهرة كبيرة وعالمية:

1. كيم كارداشيان

كان لا بد لنا أن نضع نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” في أول القائمة باعتبارها من أشهر النجمات العالميات والمؤثرات، وشهرتها بدأت بعد تسرِّيبَ فيديو إباحي لها مع حبيبها السابق “راي جاي” عام 2007، حينها اكتسبت شهرة واسعة وبدأت عائلتها الظهور في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians عبر شبكة E!.

2. باريس هيلتون

حظيت وريثة فنادق “هيلتون” على شهرة كبيرة بعد تسريب فيديو جنسي لها ولحبيبها السابق “ريك سالمون”، حيث تمكَّنت شركة Vivid Entertainment الحصول على نسخة منه عام 2004. وقد أشارت في إحدى مقابلاتها أنها تمنَّت الموت حال انتشار الفيديو على إثر التعليقات السلبية والهجومية التي تعرَّضت لها، فخشيت أن تتلطَّخ سمعتها وتلتصق الألقاب النابية بها.

3. كاتي برايس

حظيت عارضة الأزياء الامريكية على شهرة كبيرة بعد تسريب فيديو إباحي يجمعها بحبيبها “داني بورز”، وقد حصد منذ عرضه على أكثر من 20 مليون مشاهدة، وبهذا تحوَّلت من سيدة حسناء إلى وجه مشهور بين ليلة وضحاها.

4. توليسا

نشر حبيب المغنية البريطانية “توليسا” فيديو جنسي يجمعهما، ورغم أنها كانت مشهورة في ذلك الوقت، إلّا أنها حصدت مزيدًا من من الاهتمام وحصدت لقب أكثر النساء إثارة في العالم.

5. رانيا يوسف

في الآونة الأخيرة، أثارت الممثلة المصرية “رانيا يوصف” ضجة كبيرة ابتداءً من فستانها الفاضح الشفاف الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي، وانتهاءً بمزاعم مشاركتها في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف نٌسِبَ إليها وانتشر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، نفت أن تكون هي بطلة الفيديو، ورفعت قضية على من تجرأ على نسب اسمها للمقطع.

6. منى فاروق وشيماء الحاج

لا بد أن نشير أن الممثلة المصرية “منى فاروق” لم تكن من النجمات اللواتي حققن شهرة كبيرة أو شاركن في أدوار سينمائية مهمة، لكنها تمكنت إحداث ضجة بعدما انتشر فيديو خليع يجمعها بالممثلة المصرية “شيماء الحاج” ترقصان رقص شرقي مُرتديات لانجوري فاضح أمام المخرج المصري “خالد يوسف”.

7. دينا

تم تسريب مقطع إباحي للراقصة المصرية “دينا” و”حسام أبو الفتوح” في فراش الزوجية قبل أن تخرج هي وتقول إنه كان زوجها وأنها لم تكن تعلم بتصويره لها.

8. رزان المغربي

انتشر مقطع فيديو لرزان مغربي في جلسة خاصة مع أصدقائها تخللته مقاطع وألفاظ إباحية وهي تدلل أحد الأشخاص بطريقة غير لائقة قبل أن تخرج لتقول إنه زوجها في السر.

المصدر: البوابة