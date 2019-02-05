رابعة الزيات و"البدلة".. قصة عشق لا تنتهي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر إنستغرام صورة لإطلالتها التي اختارتها للحلقة المقبلة من برنامج "قصة حلم"، والتي ستكون ضيفتها الفنانة السورية رويدا عطية.

واختارت الزيات إطلالة البدلة باللون الأسود مكونة من 3 قطع، بنطلون وجاكيت وفيست، أسفلها قميص باللون الأبيض مع تطريزات من ناحية الياقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها الإعلامية اللبنانية "إطلالة البدلة"، إذ يبدو أن هناك قصة عشق بين الزيات والبدلات، فقد ظهرت فيها أكثر من مرة خلال حلقات البرنامج.

وبجولة صغيرة عبر حساب الزيات في إنستغرام، نجد أكثر من إطلالة لها بنفس الستايل، إذ ظهرت بوقت سابق ببدلة باللون الأبيض مكونة من جاكيت بموضة الحجم الكبير مع بنطلون عريض.

وتألقت الزيات في إحدى الإطلالات الخاصة بالبرنامج ببدلة باللون الأسود تميزت بوجود شريطين من قماش الساتان باللون الكحلي على أطراف البنطلون وياقة الجاكيت، مع شراشِب على أطراف الأكمام.

وعبّرت الإعلامية اللبنانية عن عشقها للون الأخضر وإطلالة البدلة سويًا في حلقة اختارت لها بدلة مميزة ببنطلون عريض، مع شريط من القماش الأسود على ياقة الجاكيت.

يُشار إلى أنّ رابعة الزيات تُقدم برنامج "قصة حلم" كل يوم جمعة على قناة "لنا" السورية.