شهيرة ترد على منتقدي خلعها للحجاب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ردت الفنانة شهيرة على منتقدي خلعها للحجاب في تدوينة كتبتها عبر حسابها على "فيسبوك" تعليقاً على التدوينة التي كتبها المخرج عمر زهران للدفاع عنها.

وأعادت شهيرة نشر تدوينة "زهران" التي تحدث فيها عن علاقته معها وعن التزامها بالحجاب وايمانها، موجهة له الشكر على موقفه.

وكتبت: "ما زلت وسأظل كما أنا حبا لله ورسوله ولا نختصر الإيمان والدين في( غطاء رأس) ومع ذلك فقد ارتديته 25 سنه وأنا في عز عز شبابي ونجوميتي".

وأضافت "ولما كبرنا شويه تخففنا قليلاً. ولكن مازلت على احتشامي تماما والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمة التي تناسب السن وشكرا شكرا لكل أصدقائي اللي وقفوا معي او ضدي وبحبكم كلكم".