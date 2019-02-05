صورة.. دنيا سمير غانم مع فريق عمل مسلسها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لفريق عمل مسلسلها الجديد، والذي تخوض به السباق الدرامي لرمضان 2019، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت دنيا برفقتها المنتج هشام جمال، شيماء سيف، محمد سلام، المخرج خالد الحلفاوي.
وعلقت قائلة: "رمضان 2019 إن شاء الله".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الاسم النهائي له والبدء في تصوير المسلسل الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "في اللا لا لاند"، والذي عرض رمضان 2017.
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