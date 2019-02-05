بالفيديو.. نجلا زينة يحتفلان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفل نجلا الفنانة زينة بعيد ميلادها أمس الاثنين، ونشرت مقطع فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وحرصت "زينة" على عدم ظهور نجليها في الفيديو، واكتفت بإظهار صوتهما فقط، وهما يغنيان لها، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر"، بطولة ليلى علوي، أحمد حاتم، تأليف وإخراج محمد أمين.