السبت.. انطلاق أولى حلقات "أهو ده اللي صار"

كتبت - إيمان محمد

تنطلق أولى حلقات مسلسل "اهو ده اللى صار" مساء يوم السبت المقبل عبى قناة on e الفضائية ، وذلك بعد توقف عرضه فترة طويلة.

ويشار إلى انه تدور أحداث المسلسل

في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأةبصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

ويذكر ان المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة روبي، سوسن بدر، أحمد داود، أروى جودة، وهشام إسماعيل. وهو عمل من إخراج حاتم علي.