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تنطلق أولى حلقات مسلسل "اهو ده اللى صار" مساء يوم السبت المقبل عبى قناة on e الفضائية ، وذلك بعد توقف عرضه فترة طويلة.
ويشار إلى انه تدور أحداث المسلسلفي إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة
ويذكر ان المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة روبي، سوسن بدر، أحمد داود، أروى جودة، وهشام إسماعيل. وهو عمل من إخراج حاتم علي.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. انطلاق أولى حلقات "أهو ده اللي صار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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