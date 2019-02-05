شاهد..عاصي الحلاني يكشف عن أحدث أعماله الغنائية

عاصي الحلاني كتبت - تقى عادل نشر الفنان عاصي الحلاني، صورة برفقة المخرج عادل سرحان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق عاصي على الصورة قائلا:" بعد وقت طويل من التصوير في المكسيك قريبا كليب شو بخاف عليكي مع المخرج عادل سرحان". المكسيك قريبا كليب شو بخاف عليكي مع المخرج عادل سرحان". يذكر أن عاصي قد أحيا آخر حفلاته الغنائية في مدينة كانكون بالمكسيك، الذي حضرها الكثير من الجاليات العربية والأجنبية، وقدم عاصي باقة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره وخاصة التي تتميز باللون التراثي اللبناني.

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