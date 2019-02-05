الليلة.. عزاء والد نهال عنبر بالحامدية الشاذلية

تستقبل الفنانة نهال عنبر، مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدها بمسجد الحامدية الشاذلية الذي شيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر،الأحد الماضى.
يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتى"، تأليف: محمد
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