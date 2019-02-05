نوال الزغبي تستعد لطرح ألبوم "كده باي" في عيد الحب

كتبت - إيمان محمد

تستعد المطربة نوال الزغبي، لطرح ألبومها الجديد "كده باي"، يوم الخميس المقبل، 14 فبراير من الشهر الجاري،

وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي تعاونت

في الألبوم الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونديم الشاعري، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، وغيرهم.