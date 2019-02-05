المهن التمثيلية تعلن مد فترة سحب ورش النقابة للتقييم الفني

كتبت - إيمان محمد أعلنت نقابة المهن التمثيلية، مد فترة سحب استمارة ورشة النقابة للتقييم الفني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت النقابة عبر صفحتها قائلة :"ورشه نقابه المهن التمثيليه للتقييم الفني.. الورشه الوحيده التي تعطي تصريح النقابه بعد اجتيازها بنجاح.. لسحب الاستمارات الخاصة بالدورة الجديدة لورشة النقابه يرجى التوجه الى التمثيليه للتقييم الفني.. الورشه الوحيده التي تعطي تصريح النقابه بعد اجتيازها بنجاح.. لسحب الاستمارات الخاصة بالدورة الجديدة لورشة النقابه يرجى التوجه الىمسرح النهار بشارع القصر العينى من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ١٠ مساء". وتابعت:"قيمة الاستمارة مائة جنيه رجاء احضار صوره 4*6 وصوره 10*15 لكامل الجسد وصورة الرقم القومى، ونظرا للإقبال الشديد تقرر مد فترة سحب الاستمارات الي يوم ١٥ فبراير".

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