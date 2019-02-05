بلقيس تلهب حماس جمهور حفلتها العالمية في السعودية

ضمن مواصفات تنظيمية عالمية، وحضور جماهيري كبير، ألهبت الفنانة بلقيس أحمد بوصلتها الغنائية حماس الحاضرين في الحفل العالمي بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقامة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للغولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، تنقلت خلالها بين مجموعة كبيرة من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية من الخليجية والعربية التي إختارتها بالتعاون مع جمهورها قبل الحفل الذي وصفه الحضور بأنه الأنجح حماساً وتفاعلاً رغم مشاركة الفنان الجامايكي شون بون في نفس الليلة الغنائية.

وأبدت بلقيس خلال الحفل عن سعادتها بالحضور الكبير، ونجاح ثاني حفلاتها الجماهرية والمباشرة في مدينة جدة، خاصة وأن الحفل الثاني ضمّ مجموعة وشرائح أخرى من المجتمع السعودي من الجنسين، وقالت: هذا أمر رائع أن تلتقي كل الأعمار والفئات في هذا الحفل ذو المواصفات العالمية تنظيماً وحضوراً ونجوماً، وحماسي لملاقات هذا الجمهور الرائع كان كبيراً وإستعدّيت له بحب وشوق وكأنها حفلتي الأولى أمامهم".

وأكدت بلقيس أن الوقوف أمام الجمهور السعودي دائماً مختلفاً ومميزاً ويبقى عالقاً في ذاكرة وتاريخ أي فنان، وهذا يعود الى محبة الجمهور الذي يأتي لحضورك بكل حماس كما كان في هذا الحفل، شاكرة الجميع على دعمها ومساندتها ومتابعتها دائماً حضوراً في الحفلات أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي في كل مكان في العالم، مؤكدة شكرها أيضاً الى إدارة شركتها "سيمفوني أيفنت" على تنظيم فقرتها بهذا الأسلوب العالمي والمميز على صعيد التنظيم والإستعداد.

هذا وتؤكد بلقيس أن برنامجها الفني خلال الفترة المقبلة حافلاً ومتنوعاً من حفلات وإصدارات غنائية ومشاركات في السعودية والخليج والوطن العربي، وتستعد للكشف عن مجموعة أخرى من نشاطاتها وأعمالها في وقتها المخصص.