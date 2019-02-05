الصورة الاولى لكليب عاصي الحلاني في المكسيك

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Feb 05, 2019
على هامش تواجده في مدينة كانكون المكسيكية، صوّر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو كليب لأغنية “شو بخاف عليك”.
الاغنية أطلقها “الحلاني” أواخر تشرين الأول 2018 وهي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. وأحب ان يوثقها على طريقة الفيديو كليب، لذا قرر ان يصورها في المكسيك مع المخرج عادل سرحان.
عاصي علّق بالقول: “بعد وقت طويل من التصوير في المكسيك قريباً كليب “شو بخاف عليك” مع المخرج عادل سرحان.
وكان عاصي الحلاني قد أحيا حفلاً فنياً في مدينة كانكون المكسيكية حيث التقى الجاليات العربية بسهرة استثنائية مميزة.
نذكر ان عاصي الحلاني يعمل على ألبومه المقبل كي يصبح جاهزاً للطرح قريباً حيث يضم أغنيات مصرية، لبنانية وبدوية لارضاء جميع الاذواق.
نشير ان عاصي يضع لمساته النهائية على اغنية وطنية بعنوان “الوطن” كلمات الشاعر الراحل عمر الفرا، حيث اكد عاصي انه حصل على التنازلات الخاصة بالاغنية ويتم تسجيلها حالياً. ووضع عاصي اللحن بنفسه ومن توزيع طوني سابا.
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