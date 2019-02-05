فتياتُ كارداشيان يجنين 10 مليون دولار.. ما القضيّة التي ربحنها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربحتْ فتيات كارداشيان، كورتني وكيم وكلوي، القضية التي رفعنها على شركة التّسويق Hillair Capital Management في عام 2016، وذلك بسبب فشلها في تسويق خطّ مكياج الفتيات Kardashian Beauty.

وبحسب موقع "TMZ"، الذي حصل على أوراق القضية، يتوجّب على الشركة دفع مبلغ 7.4 مليون دولار للفتيات، تعوضيًا عن فشلها في الالتزام ببنود العقد المُبرم بين الطّرفين، إلى جانب 3.2 مليون دولار فوائد.

جاء هذا القرار، بعد صِراعٍ طويل، بين فتيات كارداشيان، وشركة هيلير، حيث طالبتْ الفتيات في البداية، بتعويضٍ وصلتْ قيمته إلى 200 مليون دولار، بحجّة أنّ الشركة أضاعتْ عليهنّ فُرص ضخمة في سوق التّجميل.

ومن جانب شركة هيلير، فإنّها وعدت فتيات كارداشيان، بأنّها سترصد مبلغ 10 مليون دولار، وستضع كامل قُدراتها، لتوسعة بزنس كارداشيان، وبعد عامٍ من هذه الوعود، اكتشفتْ الفتيات، بأنّ الشّركة لا تملك حتّى أقلّ الإمكانيّات للتسويق لخطّ إنتاج ضخم، كالذي يمتلكنه.

ومن الجدير ذكره، أنّه عملتْ فتيات كارداشيان بشكلٍ مُنفرد، لبِناء علامات تجارية، خاصّة بهنّ، فلدى كيم، خطّ المكياج KKW Beauty الذي حقّق أرباحًا، وصلتْ إلى 100 مليون دولار، كما تعاونتْ كلوي مؤخرًا، مع شركة Becca Cosmetics لإطلاق مجموعة حصرية من مُستحضرات التّجميل، إلى جانب صديقتها مَليكة. أمّا النّجاح السّاحق في هذا المجال، فكان من نصيب شقيقتهنّ الأصغر، "كايلي جينر"، والتي أسّست خطّ مكياج Kylie Cosmetics، إذْ شارفتْ أرباحه أنْ تصل إلى مليار دولار.