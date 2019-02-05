3 قطعٌ تحرصُ كيت ميدلتون على الظُّهور بها في باريس دائمًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ انضمام كيت ميدلتون، إلى العائلة الملكية البريطانية، لتُصبح دوقة كامبريدج، أصبحتْ كثيرة السّفر، برفقة زوجها، الأمير ويليام، للقيام بمهامها الرسمية، وباعتبارها أحد أبرز أيقونات الموضة في بريطانيا، تجذب إطلالاتها أنظار الصّحافة العالمية، و المحلية في كلّ رحلاتها، من مومباي، إلى ستوكهولم، مرورًا بباريس. ولكنْ، بعقد مقارنة صغيرة، بين إطلالاتها في الدول المختلفة، نجد أنّ أفضل إطلالاتها، هي التي تعتمدها أثناء تواجدها في عاصمة الموضة الفرنسية، باريس.

وبالنظر إلى أنّ ميدلتون، عادةً ما ترتدي أزياء من علامات ناشئة، إلّا أنّها عند تواجدها في باريس، تحرص على ارتداء أزياء من العلامة التجارية الفرنسية الشّهيرة "شانيل"، من فستان التويد الجميل، إلى الحزام المزيّن بشعار العلامة، مرورًا بحقيبة الفلاب، ذات الحزام المعدنيّ للعلامة نفسها.

كما تحرص الدوقة، على ارتداء المجوهرات المصنّعة في باريس، وترتدي الأساور المنمّقة بالألماس الفاخرة، وقلادات اللؤلؤ، وغيرها.

إليكِ 3 قطعٍ ترتديها كيت ميدلتون دائمًا، أثناء تواجدها في باريس.

اكسسوارات شانيل

مجوهرات مميّزة وبارزة

المعاطف الملوّنة