شكرا لقرائتكم خبر عن شوف تصوير كليب "شو بخاف عليكى" لعاصى الحلانى فى المكسيك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الفنان اللبنانى الكبير، عاصى الحلانى، هذه الفترة فى المكسيك، لتصوير كليب أغنيته الجديدة "شو بخاف عليكى"، ومن إخراج المخرج عادل سرحان. ونشر الحلانى صور من كواليس تصوير الكليب، وقال:" من كواليس تصوير أغنية شو بخاف عليكى فى المكسيك".

عاصى الحلانى مع المخرج عادل سرحان

كواليس تصوير شو بخاف عليكى ونشر صورة أخرى على طريقة السليفى مع المخرج عادل سرحان، وقال :" بعد وقت طويل من التصوير فى المكسيك قريبا كليب شو بخاف عليكى، مع المخرج عادل سرحان".

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