الرجل العنكبوت يواصل حصد الجوائز

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

حصد فيلم الرسوم المتحركة "Spider-Man: Into the Spider-Verse" علي أفضل جوائز مسابقة "Annie Awards" الـ 46، والتي جرت في الولايات المتحدة.

وبناء على آراء لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام، حاز الفيلم جائزة "أفضل فيلم أنيمي"، و"أفضل

سيناريو" من بين أفلام الرسوم المتحركة، وكذلك جائزة "أفضل مخرج" و"أفضل تصميم للشخصيات" و"أفضل مونتاج" و"أفضل كتابة للنص" و"أفضل هيئة كرتونية للشخصيات".

وأنتج الفيلم بالتعاون ما بين

"كولومبيا بيكتشرز" و"سوني بيكتشرز أنيميشن" و"مارفل كومكس" عام 2018، وأشاد به العديد من نقاد السينما كونه جمع ما بين الفكاهة والتصوير المميز للشخصيات.

أما مسابقة "Annie Awards"، فهي مسابقة سنوية للمبدعين في صناعة الرسوم المتحركة، استحدثت بواسطة فرع الرابطة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة المتواجد بلوس أنجلوس.