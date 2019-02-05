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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 فبراير 2019 فيديو|العروض الدعائية للأفلام الجديدة”A Vigilante” ..”Hobbs & Shaw” وغيرها متابعة-سنيار: كل أسبوع، تقوم شركات الإنتاج بإصدار مقاطع دعائية لأفلامها الجديدة، لتشويق الجمهور، ونظرًا للحجم الكبير لمقاطع الفيديو الجديدة التي يتم إصدارها كل أسبوع، ولفصل السيء من الجيد، هنا أفضل العروض الدعائية التي عليك مشاهدتها هذا الأسبوع: “A VIGILANTE”، تاريخ الإصدار: 29 مارس “HOBBS & SHAW”، تاريخ الإصدار: 2 أغسطس “APOLLO 11″، تاريخ الإصدار: يحدد لاحقًا “THE BIGGEST LITTLE FARM”، تاريخ الإصدار: 5 أبريل

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