كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 صباحاً -
شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من داخل الجيم خلال أدائها رقصة Pole dancing.
وعبرت ناهد السباعي، عن سعادتها لإتمامها الخطوة هذه الحركة، وحصدت صورتها على العديد من التعليقات التي انتقدت ملابسها الجريئة التي ظهرت بها في الجيم.
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A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai) on Feb 4, 2019 at 10:49am PST
وكانت ناهد، قد نشرت أكثر من فيديو خلال تعلمها لتلك الرقصة والمراحل التي فشلت في تأديتها بالبداية.
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كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تنشر صورة جريئة وتعبر عن فرحتها بأداء هذه الرقصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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