شاهدوا.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور وتضع والدها في موقف مهين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

مرة جديدة، أثارت جنى، ابنة النجم عمرو دياب ضجة كبيرة بسبب مقطع فيديو وصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تظهر فيها بصحبة شاب أجنبي.



ونشرت الشابة مقطع فيديو قصير مع صديقتها وبدت بغاية العفوية والجمال، إلا أنها أغضبت الجمهور العربي من والدها وذلك لأنها لا تجيد اللغة العربية ولا تتحدث بها، وتجد صعوبة في الردّ وفهم التعليقات التي تصلها من متابعيها العرب، متهمين “الهضبة” بالتقصير والتقليل من قيمة لغته الأم.



كذلك نشرت الشابة الجريئة في وثت سابق صورة مع شاب وكانت تقف شبه ملتصقة به خلال احتفالهما بيوم ميلاده، الامر الذي أثار غضب بعض متابعيها الذين رفضوا ظهورها بهذا الشكل مع هذا الشاب، محملين “الهضبة” المسؤولية ومتهمينه باهمالها واعطائها كلمل الحرية للتصرف دون الاخذ بالاعتبار انها ابنة نجم كبير ومعروف بحجم عمرو دياب. ونشرت الشابة مقطع فيديو قصير مع صديقتها وبدت بغاية العفوية والجمال، إلا أنها أغضبت الجمهور العربي من والدها وذلك لأنها لا تجيد اللغة العربية ولا تتحدث بها، وتجد صعوبة في الردّ وفهم التعليقات التي تصلها من متابعيها العرب، متهمين “الهضبة” بالتقصير والتقليل من قيمة لغته الأم.كذلك نشرت الشابة الجريئة في وثت سابق صورة مع شاب وكانت تقف شبه ملتصقة به خلال احتفالهما بيوم ميلاده، الامر الذي أثار غضب بعض متابعيها الذين رفضوا ظهورها بهذا الشكل مع هذا الشاب، محملين “الهضبة” المسؤولية ومتهمينه باهمالها واعطائها كلمل الحرية للتصرف دون الاخذ بالاعتبار انها ابنة نجم كبير ومعروف بحجم عمرو دياب.

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