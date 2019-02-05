بعد عملية التكميم.. شاهدوا هيا الشعيبي تصدم الجميع من دون مكياج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

اكدت الفنانة هيا الشعيبي انها خسرت الكثير من وزنها الزائد بعد عملية التكميم الثانية الاي خضعت لها العام الماضي وذلك في بث مباشر على السوشيال ميديا، ردت فيه على اسئلة وتعليقات متابعيها.



وفاجأت هيا متابعيها بظهورها من دون مكياج وبدت بشكل مختلف لاسيما وان لون بشرتها يختلف بفضل كريم الاساس، ومن ثم قامت بالرد على التعليقات خلال تصفيف شعرها ووضع المكياج لنفسها.

وخلال حديثها، اكدت الفنانة الكويتية انها تفكر باجراء جراحة تجميلية لرقبتها بعدما باتت مترهلة بسبب الضعف، وذلك بعد اشارة احد متابعيها لهذا ابامر، لافتة الى انها تفكر بشكل جدي في ازالتها بالكامل.



وفي مقطع اخر، تظهر هيا وهي تطبق على وجهها بنفسها المكياج، وبدا واضحا انها تجيد القيام بذلك.

وكان لافتاً كيف يختلف شكلها بالكامل بعد وضعها للالوان واخفاء البقع من وجهها رغم انها من النجمات القلائل اللواتي يظهرن في الكثير من الاحيان بدون مكياج وبنظارات طبية.