شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ابن أصول" حمادة هلال يكشف الخطوط العريضة لموضوع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست أحمد محمود أبو زيد عن الخطوط العريضة التى تدور حولها قصة مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال الذى يتم تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى فى أول تعاون مع حمادة هلال.

وأوضح أبو زيد لـ"الخليج 365"، أن "ابن أصول" مسلسل اجتماعى به خط كوميدى ويتكلم عن الحب وأنواعه فهناك نوع من الحب مفيد، وأنوع مضرة من الممكن أن تدمر حياة الإنسان مضيفاً أن الحديث هنا ليس عن الحب العاطفى فقط وإنما ممكن أن يكون حب الشخص لعمله أو لأهله أو لأصدقائه وغير ذلك.



أحمد محمود ابو زيد

وأشار أبو زيد أنه حمادة هلال يظهر فى العمل بشخصية جديدة ومختلفة تماماً عما قدمه فى "ولى العهد" و"طاقة القدر" الذى تعاونا فيه سوياً، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات دهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.