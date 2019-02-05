شكرا لقرائتكم خبر عن اللى براسى عملته.. نوال الزغبى تكشف عن كلمات أغنية جديدة ضمن ألبومها القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن كلمات أغنية جديدة من ألبومها " كدة باى" المقرر طرحه يوم 14 فبراير المقبل بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت نوال عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" صورة لها، وعلقت بكلمات الأغنية قائلة :" اللى براسى عملته حطيتك بقلبى وحلمى حققته مكتوب عليك بحبى".

وتواصل النجمة الذهبية الكشف عن أسماء أغنيات ألبومها ضمن الخطة التسويقية للألبوم الذى يعيدها للسوق الغنائى بعد آخر ألبوماتها " مش مسامحة" إنتاج 2015.



نوال الزغبى