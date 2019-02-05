شكرا لقرائتكم خبر عن ما صدق يخلع.. مشاهير سارعوا بالارتباط بعد الانفصال مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتعارف عليه نفسياً أن الشخص عندما ينفصل عن حبيبه يأخذ فترة كى ينساه قلبه وفترة آخرى حين إيجاد الفرض البديل له أو بمعنى أصح شخص آخر يرتاح له ويحبه ولكن هذا المبدأ غير متواجد ضمن فنانين هوليوود، فهناك العديد من مشاهير هوليوود انفصلوا ولكنهم سارعوا بالارتباط مرة أخرى، تعرف عليهم:



بيتى دافيدسون وكيت بيكينسيل

1.بيتى دافيدسون:

أحب بيتى دافيدسون المطربة العالمية أريانا جراندى وبالفعل تقدم لخطبتها ولكن الأمر لم يدوم سوى بضعة أشهر وانفصلا منذ شهور قليلة، ولكن الآن أعجب مقدم البرامج الشهير بيتى دافيدسون بالممثلة العالمية كيت بيكينسيل وظهرا سوياً يتشابكان الأيادى.



براد بيت وتشارليز ثيرون

2. براد بيت:

فبعد انفصاله عن الممثلة العالمية أنجلينا جولى، الحائزة على جائزة الأوسكار، انتشرت بعض الأقاويل الفترة الماضية بارتباط "براد بيت" بالممثلة العالمية "تشارليز ثيرون" صديقة الممثل شون بين السابقة، فإن براد بيت صاحب الـ55 عاما، شوهد مرارا فى لندن وهو بصحبه تشارليز ثيرون صاحبة الـ43 عاما، وأن علاقتهما بدأت منذ أسابيع بعد انفصال الأخيرة عن صديقها "شون بين" وشهور قليلة من انفصاله عن أنجيلينا جولى.



جاستن بيبر وهايلى بالدوين وسيلينا جوميز

3.جاستن بيبر:

بعد ارتباطه الذى دام سنوات طويلة بالفنانة المطربة سيلينا جوميز فجأة هز انفصالهما عرش هوليوود وأحزن كل محبيهم ومتابعيهم، ولم تمر أسابيع قليلة من انفصالهما إلا وتقدم المطرب العالمى جاستن بيبر لخطبة عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين ويجهزان لحفل زفافهما.