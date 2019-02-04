هذه تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع لـ إليسا في القرية العالمية

قبل سنة، وتحديداً في فبراير 2018، وقفت إليسا على خشبة مسرح القرية العالمية، فأصيبت بحالة إغماء، وتوقّف الحفل من بدايته، لتكشف لاحقاً أنها كانت تعاني من تبعات علاج مرض السرطان، وأنها كانت لا تزال تتعافى من آثار عملية جراحية.

وقبل يومين، عادت إليسا لتقف في المكان نفسه، وغنّت ورقصت وبدت مرحة، وهي تعلن هزيمتها للمرض.

الحفل هو الثاني لإليسا على المسرح ذاته، انما مع اختلاف كبير في الظروف، لذلك وبعد تحية الجمهور، عرجت إليسا في كلامها الى الظرف السلبي الذي صاحبها في حفلها بالقرية العالمية العام الماضي وهي مريضة، مطمئنة الجمهور انها هذا العام والحمد لله بصحة جيدة الان، بعد تماثلها للشفاء مما ألم بها.

وفي العودة إلى ما جرى معها، فقد تبين أن إليسا اكتشفت في أواخر العام 2017 إصابتها بسرطان الثدي، وبعدها بأسبوعين أجرت عملية جراحية لاستئصال الورم، وكانت قد تعاقدت على حفل القرية العالمية، فاضطرت إلى الغناء بعد أيام قليلة من عمليتها الجراحية، وكانت قد بدأت علاجها بالراديو، ما أثرت على توازنها، فسقطت مغشياً عليها، وهو ما عادت وصورته لاحقاً في كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي كان بمثابة دعوة للنساء لإجراء فحص السرطان المبكر.

إقرئي أيضًا:

بالفيديو: وصلة رقص لإليسا بحفلها بدبي

كلاكيت تاني مرة.. تامر حسني في السعودية

انقطاع الكهرباء يحرج إليسا بحفلها لصالح مرضى السرطان