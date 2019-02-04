حلا شيحة تكشف عن خطوتها الفنية الأولى بعد خلعها الحجاب وتطلب من الجمهور انتظارها

اعتذرت الفنانة حلا شيحة عن المشاركة في مسلسل «زلزال» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، بعد أن كانت مترددة في بادئ الأمر؛ لأنها وجدت أن دورها في المسلسل غير واضح؛ بسبب عدم تلقيها السيناريو كاملاً.

ولكن وافقت الفنانة حلا شيحة منذ أيام قليلة على الدور في المسلسل، بعد أن أقنعها فريق العمل بدورها ووضحوا لها الدور كاملاً.

صرحت الفنانة حلا شيحة لجمهورها، أنها قبلت الدور بعدما اعتذرت عنه، عن طريق نشر صور لها عبر حسابها الشخصي «انستقرام» وطلبت من جمهورها ومتابعيها أن ينتظروها في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان.

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مسلسل«زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وممن إخراج إبراهيم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج شركة «سينرجى»

الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة أعلنت عودتها للفن مرة أخرى منذ عدة أشهر، وبعد خلعها للحجاب، وبعد اعتزالها للفن دام 12عامًا، وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم «كامل الأوصاف» الذي عرض عام 2006، والذي شارك في بطولته الفنان الراحل عامر منيب، رجاء الجداوي، علا غانم، حسن حسني، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، وإيمي، ومن تأليف أحمد البيه، ومن إخراج أحمد البدري.