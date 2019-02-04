خيبة أمل لـ«مي كساب» بسبب كليب «أصول اللعبة»

طرحت الفنانة مي كساب فيديو كليب أغنيتها الجديدة «أصول اللعبة»، التي يشاركها الغناء فيها المطرب محمد محسن.

وتبدأ كساب بهذه الأغنية انطلاقتها الغنائية الجديدة، بالتزامن مع بدايات عام 2019، بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية، وتعد أول «ديو غنائي» للمطرب محمد محسن.

الغريب في الأمر أن الأغنية كانت مخيبة لآمال مي ومحسن؛ بسبب عدم تحقيقها المشاهدات الكبيرة عبر موقع «يوتيوب»، حيث لم تتجاوز نسبة مشاهدتها الـ2000 مشاهدة.

الأغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد عمار، مع توزيع وماستر أسامة الهندي.



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