شاهدوا.. سما المصري تهاجم رانيا يوسف وتنهار على الهواء.. أنا ليا أعداء كتير والعين عليا

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 11:36 مساءً -

خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” مع الإعلامية راغدة شلهوب، لم تتمكن المصرية سما المصري من منع نفسها من البكاء بسبب الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار، ولم تنسى مهاجمة الممثلة المصرية رانيا يوسف مجدداً، على خلفية الأزمة التي أحدثتها بفستانها الجريء الذي ظهرت فيها في مهرجان القاهرة السينمائي، نهاية العام الماضي.



وعادت المصري وتحدثت عن الامر قائلة: “قلت قبل كدا إن رانيا يوسف حرة في اللي تلبسه .. بس لبسها ميعجبش شريحة كبيرة من المجتمع لأننا مش متعودين عليه إننا نلبسه “.

وأضافت: “مقدرش ألبس فستانها لأني لو لبسته كان بوليس الآداب قبض عليا ومستناش لما روَحت لأني غير رانيا وغير أي فنانة تانية على الساحة.. أنا ليا أعداء كتير والعين عليا”.

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