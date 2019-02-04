شاهدوا.. نانسي عجرم ترحب بمولودتها “ليا” بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 11:36 مساءً -

بإحساسها الدافئ فاجأت النجمة ​نانسي عجرم​ محبيها باصدار اغنية خاصة لمولودتها الجديدة ليا، بكلمات مؤثرة رحبت بولادة ليا وباكتمال فرحتها بثلاث بنات. ويقول هذا المقطع الرائع: “قلبي اللي قسمتو ع تلاتة تركتلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي، ميلا سكنتا دقاتو وايلا روحي للي جواتو ولما جيتي هلأ صرتي انت حياتو يا ليا انتي حياة قلبي ليا”. يذكر أن الفنانة نانسي عجرم وضعت مؤخراً طفلتها الثالثة والتي أطلقت عليها إسم “Lya”، وقدم لها التهاني بالمولودة الجديدة العديد من الفنانين والممثلين وأبرزهم الفنانة إليسا، الفنان تامر حسني، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

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