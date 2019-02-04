كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 11:36 مساءً -

استغلت الفنانة دنيا بطمة صفحتها على تطبيق انستغرام مرة جديذة لتوجيه الرسائل الغامضة والتي تحمل هجوماً وتهديداً غير واضح للرد على منتقديها او المتطفلين على حياتها الشخصية. ونشرت الفنانة المغربية صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: “لن أكررها كثيرا لست عاجزة على قصف الجبهات ولكن للأسف صواريخي غالية”. واضافت “الهدف أرخص مما تتخيلون ارتقوا كل يرى الناس بعين طبعه”.

ورغم تعليقها المليء بالثقة في النفس والقوة والقدرة على الرد وقصف الجبهات الا انها فضلت اغلاق خاصية التعليقات، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة، حيث تم تداول الصورة وتعليقها والسخرية منها على كلامها الذي يتنافى مع تصرفها وما فعلته خوفاً من تعليق بعض الناس.

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تفتح النار على منتقديها وتهدد.. وما فعلته يعرضها للسخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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