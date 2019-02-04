أحمد آدم يوضح سبب تقليده لأحمد السقا في فيلمه الأخير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه الفنان المصري أحمد آدم، اتهامات بتقليده للفنان أحمد السقا، وذلك بعد طرح أفيش فيلمه الجديد «قرمط بيتمرمط».

أحمد آدم، رد للمرة الأولى على هذه الانتقادات خلال لقائه في برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية «on e»: «أفيش الفيلم كان مقصودًا فيه تقليد السقا، وذلك لعمل إفيه يمكن أن يضحك الجمهور، وهو ما حدث وأصبح هذا المشهد من أكثر المشاهد التي يضحك عليها الجمهور».

وأضاف: «اخترت الأفيش مع المنتج أحمد السبكي من قبل أن نبدأ في الفيلم نفسه، ولذلك فإن الملابس التي أرتديها في أفيش الفيلم لا تشبه بأي حال من الأحوال ملابس القرموطي وهو ما يؤكد أن الأفيش مقصود».

يذكر أن أفيش فيلم «قرمط بيتمرمط»، جاء مطابقًا لأفيش فيلم «هروب اضطراري»، الذي قدمه الفنان احمد السقا، حيث ظهر أحمد آدم، على الأفيش وهو يركب دراجة نارية ويرتدي ملابس مشاهبهة تمامًا لتلك التي كان يرتديها أحمد السقا على أفيش فيلمه.

فيلم «قرمط بيتمرمط»، من بطولة أحمد آدم، ومي سليم، ووليد فواز، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد، وإنتصار، وهو من إخراج أسد فولادكار.