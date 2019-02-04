أنجلينا جولي تزور مخيما للاجئي الروهينجا في بنجلاديش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي، الإثنين، مخيماً للاجئي الروهينجا في بنجلادش، قبيل نداء جديد من الأمم المتحدة لجمع حوالي مليار دولار لرعاية اللاجئين.



وبعد وصولها إلى البلد الواقع في جنوب آسيا، توجهت "جولي"، وهي المبعوثة الخاصة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مباشرة إلى مخيم في تكناف قرب الحدود مع بورما، للتحدث إلى بعض من 720 ألف مسلم فروا من حملة عسكرية عليهم في الدولة المجاورة في أغسطس/آب 2017.



ولم يصدر بيان رسمي عن النجمة البالغة 43 سنة، لكنّ إقبال حسين، المسؤول في شرطة مقاطعة كوكس بازار، قال إن "جولي" ستزور مخيمات أخرى، الثلاثاء.

وأعلنت المفوضية في بيان أن "جولي" ستختتم زيارتها بلقاء رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، ووزير الخارجية إيه. كيه عبدالمؤمن، وغيرهما من المسؤولين في داكا، وستركز المحادثات على مساهمة المفوضية في الجهود التي تبذلها بنجلاديش لمساعدة لاجئي الروهينجا، بغية إيجاد حلول مستدامة لهذه الأقلية المضطهدة.

يذكر أن جولي تزور بنجلاديش لتقويم الحاجات الإنسانية في مخيمات الروهينجا التي يسكنها مليون شخص، والواقعة حول مدينة كوكس بازار.



