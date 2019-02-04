"مسافة أمان" يُحاكي تفاصيل الحياة ما بعد الحرب.. وهذا ما قاله النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عقد نجومُ وصنّاعُ مسلسل "مسافة أمان"، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن العمل الذي سينطلق تصويره خلال أيام قليلة في دمشق.
والعملُ من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج شركة إيمار الشام، حيث سيكون جاهزًا للعرض في شهر رمضان المقبل.
و"مسافة أمان" سلسلة درامية اجتماعية ذات طابع تشويقي مؤلفة من 30 حلقة تلفزيونية، نُتابع خلالها حكايات مختلفة لشخصيات تتجنّب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجل نحو الحب والفرح، والهرب نحو المجهول أملًا بالخلاص.
ويُركّز العمل على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، حيث ينشغل الجميع بخلق مسافة أمان تجاه الخطر.
كاميرا "فوشيا" حضرت المؤتمر الصحافي والتقت بعضًا من صُنّاع وأبطال العمل.
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