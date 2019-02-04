كيف تُحاربين الإنفلونزا من خلال غذائكِ؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في فصل الشتاء تزدادُ حالات الإصابة بالإنفلونزا، ما يُحتّم عليك الاستعداد جيدًا لمواجهة هذه الآفة من خلال اعتماد بعض العلاجات الوقائية والطبيعية بهدف التخفيف من عوارضها التي قد تتفاقم وتنعكس سلبًا على صحتك.

الفيديو المُرفق، تعرضُ خلاله اختصاصية التغذية في مركز "بي بيوتي" التجميلي ماري بيل حرب بعض الحِيل الغذائية التي تُساعدك على محاربة الإنفلونزا.