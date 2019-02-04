شكرا لقرائتكم خبر عن اسأل مجرب.. إليسا توجه اللبنانين لحملة توعية للكشف عن مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع اليوم العالمى للسرطان، حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه الشعب اللبنانى، لحملة توعية للكشف على هذا المرض.

وقالت إليسا، فى تغريده لها عبر حسابها على "تويتر": " مرض السرطان صار بكل عيلة بلبنان، وما فينا نضل متجاهلينو ".

وتابعت: "زوروا معرض التوعية حول الأمراض السرطانية، يلى منظمتو جمعية برباره نصار مع وزارة الصحة، من الجمعة ٨ شباط للأحد ١٠ شباط، forum beirut، حتى نتعلم كلنا كيف نتجنّب المرض، أو نواجهو".

واختتمت إليسا رسالتها بقولها: "إسأل مجرّب وإسأل حكيم".

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، كانت قد أعلنت شفاءها من مرض السرطان أواخر العام الماضى، وطرحت فيديو كليب ضمن ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" جسدت من خلاله رحلة معاناتها مع مرض السرطان.