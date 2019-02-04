شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة "نكتة بايخة" مع أصالة.. مجد القاسم ينتهى من تصوير الأغنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تصوير أغنية "نكتة بايخة" على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج متيم السراج.

أغنية "نكتة بايخة" هى اسم ألبوم مجد الذى طرحه عام 2017، وهى من كلمات صلاح عطية، ألحان السيد رجب محمد مصطفى راضى، وتوزيع نوار البحيرى.

من جانبه أكد مجد القاسم أن التحضيرات للكليب بدأت منذ 5 أسابيع تقريبا، وكان من المقرر تصويره الأسبوع الماضى ولكن تم تأجيله حتى الاستقرار على لوكيشن التصوير، قبل أن تعلن النجمة أصالة عن أغنيتها فى ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم.

























وتابع مجد حديثه قائلا: "الفنانة أصالة بنت بلدى وليس لدى مشكلة أن تطرح أغنية بذات الاسم، ولكن الألبوم ملك للمنتج محسن جابر وكتب كلمات الأغنية الشاعر صلاح عطية".

وكانت الفنانة أصالة أثارت غضب الشاعر الغنائى صلاح عطية بأحدث تغريدة لها على موقع تويتر التى قالت فيها: "فيه أغنية بألبومى القادم اسمها (نكتة بايخة) لحّنها الرهيب والله رهيب (إيهاب عبد الواحد) وكتبها الموهوب الكبير (أمير طعيمة) ووّزعها بقى الّلى ماله طبيعى ولا منطقى (فهد)، وأنا فيها تحدّيتنى وفاجأتنى وبعتقد عجبتني".

غير أن أصالة عادت ونسبت كلمات الأغنية للشاعر الغنائى عبد الحميد الحباك، وقدمت اعتذارها له عن خطأها فى نسب الأغنية للشاعر أمير طعيمة.

وسريعا رد على تغريدة أصالة الشاعر صلاح عطية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "مع كامل الاحترام لحضرتك (أصالة) وللأستاذ أمير طعيمة، لكن نكتة بايخة اسم ألبوم النجم مجد القاسم، كلماتى صلاح عطية".