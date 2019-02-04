بعد أشهر من التأجيل.. هذا موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت شبكة قنوات "ON" عن الموعد النهائي لبدء عرض مسلسل "أهو ده اللي صار"، بطولة النجمة روبي، والمؤجل من رمضان الماضي.

ونشرت القناة البوستر الخاص بالمسلسل، والذي جمع الفنانين أحمد داود ومحمد فراج وروبي. وعلقت القناة على البوستر بـ"العرض الاْول لمسلسل #أهو_ده_اللى_صار ابتداءً من السبت المقبل 8 مساءً على ON E و 10 مساءً على ON دراما".

مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة روبي، سوسن بدر، أحمد داود، أروى جودة، وهشام إسماعيل. وهو عمل من إخراج حاتم علي. ​