سمير غانم يعتذر عن حضور ندوته بمعرض الكتاب‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:

اعتذر الفنان سمير غانم عن حضور اللقاء الخاص به، المقرر ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، وذلك لظروف صحية، وفق ما كشفت مصادر بالهيئة المصرية للكتاب.

تختتم فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعدة فعاليات، منها احتفالية الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتديرها زوجته الإعلامية نهال كمال، ويعقبها حفل للفنان علي الهلباوي.​