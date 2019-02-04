محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:
اعتذر الفنان سمير غانم عن حضور اللقاء الخاص به، المقرر ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، وذلك لظروف صحية، وفق ما كشفت مصادر بالهيئة المصرية للكتاب.
تختتم فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعدة فعاليات، منها احتفالية الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتديرها زوجته الإعلامية نهال كمال، ويعقبها حفل للفنان علي الهلباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير غانم يعتذر عن حضور ندوته بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.