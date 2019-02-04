شاهد.. أحمد داوود يكشف موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار"

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كشف الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" ، كاتبًا:" مسلسل "اهو ده اللي صار" .. هيبدأ يتعرض من ٩فبراير عليon، حيث كان من المقرر أن يشارك المسلسل في السباق الدرامي في رمضان الماضي إلا أن الظروف الإنتاجية أجلت عرض المسلسل.
يذكر أن المسلسل من بطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، أروى جودة، هشام إسماعيل ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.
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