شاهد.. أحمد داوود يكشف موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار"

أحمد داوود

كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" ، كاتبًا:" مسلسل "اهو ده اللي صار" .. هيبدأ يتعرض من ٩

فبراير عليon، حيث كان من المقرر أن يشارك المسلسل في السباق الدرامي في رمضان الماضي إلا أن الظروف الإنتاجية أجلت عرض المسلسل.

يذكر أن المسلسل من بطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، أروى جودة، هشام إسماعيل ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.