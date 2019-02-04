أورد مسمومب يقتنص جوائز مهرجان جمعية الفيلم.. وتكريم خاص لليلى علوى

كتبت ـ دينا دياب:

فاز فيلم ورد مسموم للمخرج أحمد فوزى صالح على معظم جوائز الدورة الـ45 لمهرجان جمعية الفيلم، حصل على جائزة افضل فيلم، وجائزة العمل الاول لأفضل مخرج، وجائزة سامى السلامونى للتجديد والابتكار عن السيناريو ،وافضل افيش للفنان عمر عبدالوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدورى وستيفان كريجوري، والديكور للفنان عمرو عبدالوهاب وأحمد فايز، بينما تمكن تراب الماس من اقتناص عدد من الجوائز ومنها جائزة افضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة افضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، والتصوير لأحمد المرسى.

كما فاز الفنان ماجد الكدوانى بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم تراب الماس، وحصلت الفنانة ميريهان مجدى على جائزة افضل ممثلة

دور أول عن دورها فى فيلم «ورد مسموم»، وحصلت عارفة عبدالرسول على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، بينما حصل الطفل احمد عبدالحافظ الشهير بأوباما على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، وحصل فيلم يوم الدين على أفضل فيلم، وحصل على جائزتى السيناريو والاخراج ابو بكر شوقي. وفيلم «حرب كرموز» حصل على جائزة افضل ملابس لمونيا فتح الباب وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، اما فيلم زهرة الصبار فحصل على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسي، وحصل راضى جمال علىشهادة تقدير عن دوره فى فيلم يوم الدين، اما جائزة المونتاج فحصل عليها فيلم بلاش تبوسني، ويتسلم الفائزون جوائزهم يوم السبت القادم 9 فبراير فى سينما محمد فريد بوسط البلد (رينسانس) فى حفل بحضور وزير الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم والفنانة يسرا ضيف شرف الدورة.

كما سيتم تكريم عدد من الفنانين فى مجال صناعة السينما وهم الفنانة ليلى علوى، ويحيى الفخرانى، والمخرج جلال الشرقاوى، بصفته أول من أعد رسالة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وكاتب السيناريو فاروق صبرى، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائى أمير العمرى، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسى عبد الفتاح، كما تم استحداث هذا العام تكريمات جديدة للرواد الراحلين إحياء لذكراهم، إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية فى السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر.