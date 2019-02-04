صورة من جانب الحلقة كتب - أحمد أيوب: تصدر مسلسل أبناء الإخوة"، نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية، وجاء مسلسل "المحارب "، فى المركز الثانى أما مسلسل "لاتترك يدى" فاحتل المركز الثالث "تاركا"، مسلسل "لتر من الدموع" في مسلسل "لاتترك يدى" فاحتل المركز الثالث "تاركا"، مسلسل "لتر من الدموع" فيالمركز الرابع. ومن المعروف أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أبناء الإخوة الأعلى مشاهدة فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.