جورج وسوف يحيي حفل عيد الحب في الشام

جورج وسوف كتب - أحمد أيوب: أعلن الفنان جورج وسوف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إحياءه حفل عيد الحب في الشام، حيث نشر بوستر الحفل وعلق عليه كاتبًا:"شباط عيد لقائي مع أحبابي بالشام - داما روز". وعلق عليه كاتبًا:"شباط عيد لقائي مع أحبابي بالشام - داما روز". يُذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية "حال الجريح"، بالتزامن مع زيارته مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، وهي من كلمات صابر كمال وألحان عادل العراقي وإخراج مايا عقيل.

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