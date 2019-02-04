تعرف علي موعد انتهاء ريهام حجاج من تصوير "كارمن"

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ريهام حجاجكتب - أحمد أيوب:
تنتهي الفنانة ريهام حجاج ، غدًا الثلاثاء، من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "كارمن"، في إحدى قاعات الأفراح على كورنيش المعادي، وستكونالمشاهد عبارة عن حفل زفاف سيجمعها بعدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد كيلاني وشيرين، ومن
وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة، حيث أن عدد حلقاته 60، وهو من تأليف سامج وجدي، وإخراج حسين شوكت.
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