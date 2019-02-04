الخميس.. عماد متعب ويارا نعوم ضيوف "معكم منى الشاذلي"

عماد متعب ويارا نعوم كتب - أحمد أيوب: نشر برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر قناتة بموقع اليوتيوب، الإعلان التشويقي لحلقة الخميس المقبل من البرنامج، وتستضيف فيها الإعلامية منى الشاذلي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، وزوجته الإعلامية منى الشاذلي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، وزوجتهيارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وظهر في الإعلان التشويقي لقطات من التحدي الذي سيخوضانه في الحلقة. يعرض البرنامج الساعة 9 مساء الخميس على شاشة CBC.

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