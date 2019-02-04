تعرف على تفاصيل حفل ماريا كاري وجون ليجيند الغنائي فى يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ماريا كارى أنها ستحيي حفل غنائي علي مسرح " Artemio Franchi Stadium " الموجود في مدينة فلورنسا بإيطاليا، و ذلك يوم 8 يونيو المقبل ، ومن المقرر أن يشاركها الحفل النجم العالمي جون ليجيند ، و الذي من المقرر أن تتابعها لكثير من المواقع الفنية من شتى أنحاء العالم .
وكشفت ماريا كاري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أن تذاكر الحفل ستطرح للبيع بعد غد الأربعاء 6 فبراير .
يذكر أن ماريا كارى قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة طوال مسيرتها الفنية ، و من أبرزها : " touch my body " و " bye bye " و " vision of love " ، و غيرها .
ماريا كارى وجون ليجاند
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